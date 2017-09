Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.17

BANGKOK: Bei einer Säuberungsaktion auf sechs Kilometer Länge von der Brücke Rama III bis zum Blumenmarkt Yodpiman wurden am Wochenende in nur einer Stunde aus dem Fluss Chao Phraya 132 Kilogramm Müll eingesammelt.

An der Aktion waren Mitarbeiter der Stadtverwaltung, zweier Universitäten und privater Organisationen beteiligt. Aus dem Fluss geholt wurden u.a. 2.000 Plastikbeutel, 700 Plastikflaschen, 600 Plastikschalen sowie 1.300 Styroporteile. Den Menschen, die Plastik im Fluss entsorgen, ist nicht bewusst, dass sich diese Teile in bis zu 450 Jahren nicht auflösen. Madeleine Recknagel, deutsche Dozentin an der Bangkok University International, sagte nach der Säuberungsaktion, in Thailand würden im Jahr rund 61 Millionen Styropor-Schaumbehälter benutzt. Und jedes Stück, das in dem Fluss Chao Phraya entsorgt werde, lande im Meer. Sie fordert für Thailand ein effektives Müllmanagement, Recycling und die Rücknahme von Plastikflaschen durch den Einzelhandel.