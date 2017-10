Written by: Redaktion DER FARANG | 13/10/2017

BANGKOK: Importeure von Luxusfahrzeugen aus Europa, Japan und den USA fordern Nachlässe bei den bei der Einfuhr anfallenden hohen Zöllen.

In der Spitze verteuerten sich Fahrzeuge gegenüber dem Preis in den Herstellungsländern um bis zu 328 Prozent, beklagen die Geschäftsleute. Beim Import von Luxusfahrzeugen fielen u.a. Frachtkosten, Ausgaben für Versicherungen, hohe Importzölle und Mehrwertsteuer an. Deshalb könnten die in den Showräumen ausgestellten Supercars nur zu Schwindel erregend hohen Verkaufspreisen angeboten werden. Das ist der Grund, warum Händler in der Vergangenheit gegenüber dem Zoll geschummelt und niedrige Einfuhrsteuern vorgegeben hatten. So hatte die Polizeieinheit DSI kürzlich bei Kontrollen unabhängiger Importeure bei 230 Luxuswagen die Abgabe falscher Angaben festgestellt. Die Händler sollen 4,2 Milliarden Baht an Steuern nachzahlen.