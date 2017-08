MANDALAY: Eigentlich sollen Brücken eine für Menschen sichere und trockene Überquerung von Gewässern gewährleisten. Die berühmte, 30 Meter hohe U-Bein-Brücke über den Taungthaman-See in Amarapura, einem Stadtteil von Mandalay, drohte im Juli aber die Überschwemmung.

Der See war so stark durch die heftigen Monsunregenfälle angeschwollen, dass die um 1850 aus Teakholz erbaute und 1,2 Kilometer lange Brücke in den Fluten zu versinken drohte. Das aus dem Holz des alten Königspalastes von Mandalay errichtete Bauwerk, gilt als älteste und längste Teakholz-Brücke der Welt.



Die Brücke an dem malerischen Taungthaman-See ist eine der großen Sehenswürdigkeiten von Mandalay. Die Restaurants am Seeufer sind eine gute Wahl, wenn man nach einem Pagoden-Overkill in Mandalay bei einem Bier, leckeren birmanischen Spezialitäten und schöner Aussicht chillen will.