BANGKOK: Zum Jahresende erhält Bangkok mit „Dinner in the Sky“ eine neue Touristenattraktion und ein spektakuläres Wahrzeichen auf Zeit.



22 Gäste, deren Sitze um einen Esstisch geschnallt sind, werden mit einem Kran in 50 Meter Höhe gezogen, um die atemberaubende Aussicht auf die nächtliche Metropole und natürlich ein anspruchsvolles Menü zu genießen. Bisher hat der Betreiber nur wenige Informationen zum genauen Ablauf veröffentlicht, doch es ist anzunehmen, dass die luftigen Dinner zweimal täglich in den Abendstunden für je eine Stunde angeboten werden, Kostenpunkt voraussichtlich 4.900 Baht pro Person.



„Dinner in the Sky“ ist das erste Gastronomieangebot seiner Art in Thailand und das zweite in der ASEAN-Region. So wurde das Konzept bereits erfolgreich in Malaysia umgesetzt. Es wird in Bangkok im Dezember im Shoppinggebiet EM District (Phrom Phong) lanciert, bevor es später in andere Touristengebiete des Landes umzieht.



Infos: http://dinnerinthesky.com.