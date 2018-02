Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

BANGKOK: Bei Besichtigung der beiden Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang hat der Ombudsmann in den Restaurants zu teure Speisen festgestellt.

Der Ombudsmann Polizei-General Wittawat Ratchatanan, eine unparteiische Schiedsperson, kritisierte vor den Medien, dass sich die Restaurants nicht an die Mietverträge hielten. Danach sollten Speisen auf Don Mueang nur um 20 Prozent teurer als in Einkaufszentren sein, auf Suvarnabhumi um 25 Prozent. Der General nannte als Beispiel das von der Restaurantkette S&P angebotene Gericht Pat Thai. Es koste 235 Baht, in den Einkaufszentren weit unter 200 Baht, schreibt „Coconuts Bangkok“. In einer Stellungnahme hat der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) den höheren Preis damit begründet, das Restaurant im internationalen Terminalbereich von Don Mueang verwende 100 Gramm der teuren Frischwasser-Garnelen und die Speise werde vorwiegend von ausländischen Passagieren bestellt.

Wittawat hat an die AoT appelliert, auf die Einhaltung der Mietverträge zu achten. Seine Erfahrungen bei Besichtigung der beiden Bangkoker Flughäfen will er mit dem Handelsministerium diskutieren, um überzogene Preise auf den Airports zu verhindern. Wer sich nicht an die Regelungen halte, sollte bestraft werden. Die Diskussion über zu hohe Preise auf den Flughäfen hatte vor Wochen ein japanischer Fluggast losgetreten: Er kritisierte, er habe auf Suvarnabhumi für eine kleine Flasche Wasser 40 Baht zahlen müssen, fünf Mal so viel wie an Ständen in der Innenstadt.