Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.17

ISTANBUL (dpa) - Beim Absturz eines Hubschraubers in der türkischen Millionenmetropole Istanbul sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Der Helikopter einer privaten Firma sei am Freitag fünf Minuten nach dem Start vom Atatürk-Flughafen bei Nebel gegen einen Fernsehturm geflogen, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Wrackteile seien auf die Autobahn E5 gestürzt, die gesperrt worden sei. An Bord seien sieben Menschen gewesen. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, dass vier der Todesopfer russische Staatsbürger gewesen seien. Medienberichten zufolge war das fünfte Opfer ein Türke..