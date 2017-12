Von: Björn Jahner | 25.12.17

PHUKET: Eine Frau aus Phuket machte eine unappetitliche Entde­ckung. In einer Fischkonserve einer bekannten Marke entdeckte sie mehrere Würmer.



Auf Facebook veröffentlichte sie Fotos von ihrem Fund und löste damit einen regelrechten Shitstorm aus. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihr Beitrag über 120.000-mal geteilt. In der „Phuket Gazette“ erzählte sie, dass sie die Konserve Tomatenfisch am 8. Dezember gekauft hatte und als Herstellungsdatum der 16. Oktober 2017 auf dem Produkt aufgeführt war. Zuerst dachte, sie, dass es sich um Gräten handeln könnte, doch als diese sich bewegten, wurde ihr klar, dass es sich um Parasiten handelte. Sie erklärte, dass sie mit ihrem Facebook-Posting nicht den Hersteller in den Schmutz ziehen, sondern lediglich andere Verbraucher warnen wollte. Für sie und ihre Familie steht fest: Fischkonserven kommen bei ihr nicht mehr auf den Tisch.