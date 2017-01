PATTAYA: Wegen niedrigen Fahrgastzahlen auf der neuen Katamaran-Verbindung zwischen Pattaya und Hua Hin wurde der Ticketpreis pro Strecke von 1.250 auf 999 Baht pro Person gesenkt.

Der neue Preis gilt ab dem 1. Februar, wenn die Verbindung offiziell in Betrieb geht. Zuvor verkehrte die „Royal One“ einen Monat lang kostenlos im Probetrieb.

Die Betreiber hoffen, mit der Preissenkung mehr Fahrgäste zu gewinnen, denn der Start des neuen Service am 1. Januar war von Problemen begleitet. Aufgrund stürmischer See konnte der Katamaran bisher an wenigen Tagen nach Hua Hin übersetzen, da er nur bis zu zwei Meter hohen Wellen widersteht.

Da die Fahrten somit mehrmals wegen hohen Wellengangs aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt wurden, sank auch das Interesse der Fahrgäste an dem neuen Service, die oft mehrere Stunden am Hafen Bali Hai ausharrten, um danach wieder enttäuscht nach Hause zu gehen.

Ein anderes Problem besteht im Ticketsystem: denn die Fahrkarten können bisher ausschließlich in den Büros an den beiden Häfen in Pattaya sowie Hua Hin bezogen werden und nicht in Reisebüros, Minimärkten oder über eine Online-Buchungsplattform mit Kreditkartenzahlung.

Die Fähre startet am Hafen Bali Hai in Pattaya um 10.30 Uhr und erreicht Hua Hin um 12.30 Uhr. Zurück geht es um 13.30 Uhr, Pattaya ist um 15.30 Uhr erreicht. Auskünfte werden unter der Telefonnummer 038-488.999 (Pattaya-Büro) erteilt.