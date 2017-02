Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.17

PATTAYA/HUA HIN: Einen Monat später als geplant ist der Fährdienst von Pattaya nach Hua Hin am Sonntag im Beisein von Transportminister Arkhom Termpittayapaisith offiziell eröffnet worden.

An der Zeremonie nahmen rund 200 Gäste und Vertreter von Medien teil, darunter waren die thailändischen Stars Mario Maurer, ein Filmschauspieler mit deutschen Wurzeln, und Davika „Mai“ Hoorne. Dann brachte die Fähre Royal 1 interessierte Gäste vom Hafen Bali Hai in Pattaya zum Anleger Khao Takiab in Hua Hin und wieder zurück nach Pattaya. Begleitet wurde der Katamaran von einem Hubschrauber der Marine.



Die Fähre hat 286 Sitzplätze in der Economy-Klasse, 44 in der Business-Klasse und zwei VIP-Räume mit jeweils acht Sitzen. Bis Ende Februar gilt in der Economy-Klasse ein Promotionspreis von 999 Baht, anschließend kostet das Ticket 1.250 Baht. Eine Fahrt über den Golf von Thailand dauert rund zwei Stunden.