Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.17

MANILA (dpa) - Als Zeichen des Protests gegen den sogenannten Drogenkrieg auf den Philippinen will der Vorsitzende der dortigen Bischofskonferenz, Socrates Villegas, jetzt jede Nacht die Glocken läuten lassen.

Die Aktion soll am kommenden Donnerstag beginnen, kündigte der Erzbischof der nordphilippinischen Provinz Pangasinan an. Dann sollen drei Monate lang jede Nacht in allen Kirchen der Provinz eine Viertelstunde lang die Glocken zu hören sein. Villegas bezeichnete dies als «Weckruf für die Nation».

Seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte im Juni 2016 geht die Polizei in dem südostasiatischen Inselstaat mit äußerster Härte gegen tatsächliche und vermeintliche Drogenkriminelle vor. Mehrere tausend Menschen wurden bereits getötet. Villegas sagte, das Glockengeläut solle ein Aufruf sein, die Tötungen nicht länger zu unterstützen. Viele Menschen hätten sich leider daran gewöhnt.