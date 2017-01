Erster Club Robinson Thailands

KHAO LAK: 85 Kilometer entfernt von Phuket will der Tui-Ableger Club Robinson noch in diesem Jahr seine erste Anlage in Thailand eröffnen. Übernommen und umgebaut wurde dafür das Khao Lak Katiliya Resort & Spa an der Westküste von Khao Lak.

Der Ferienclub wird 320 Zimmer und Villen in 14 Kategorien in einer Größe bis zu 350 Quadratmetern umfassen und soll neben der deutschen Stammklientel auch asiatische und australische Urlauber ansprechen. Das Resort befindet sich auf einem 280.000 Quadratmeter großen Strandgrundstück mit viel Grün und tropischer Bepflanzung. Zur Anlage gehören fünf Pools, darunter auch ein Babypool. Im Kinderclub werden Kids ab drei Jahren betreut.



Insgesamt betreibt Club Robinson 23 Anlagen weltweit und hat angekündigt, seine Marktpräsenz in Asien und der Karibik ausbauen zu wollen.