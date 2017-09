PATTAYA: Der Termin für die Schließung des Bali-Hai-Piers wegen der anstehenden militärischen Flottenparade, von dem die Fähren zur Pattaya vorgelagerten Insel Larn an- und ablegen, wurde vom 17. und 18. November auf den 19. und 20. November geändert.

An der Großveranstaltung anlässlich des 50. Jubiläums des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) werden ranghohe Militärs und Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha teilnehmen, weshalb besonders am 19. November die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. So wird an diesem Tag ab 6 Uhr die Beach Road ab der Einmündung zur Pattaya Klang Road komplett für den Verkehr gesperrt, ebenfalls die Pattaya Klang und South Pattaya Road auf den Abschnitten zwischen Beach und Second Road.



Am Hauptveranstaltungstag am 20. November erwartet die Besucher eine große militärische Leistungsshow mit Demonstrationen von Waffen, Rettungsübungen und vielen weiteren Aktionen.



Die „ASEAN International Fleet Review 2017“ findet insgesamt vom 13. bis 22. November im Hafen Bali Hai im Süden der Stadt statt, teilnehmen werden 40 Kriegsschiffe aus den ASEAN-Staaten.



Infos: http://aseanifr2017.com.