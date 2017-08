Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.17

Foto: The Nation

BANGKOK: In Thailand ist der Verkauf und Besitz von E-Zigaretten und Zubehör per Gesetz verboten, ebenso Wasserpfeifen und Shisha-Tabak.

Nur aus Tabakblättern hergestellte Produkte sind erlaubt. Das ist wichtig zu wissen für ausländische Touristen. Führen sie E-Zigaretten ein und benutzen diese, können sie mit empfindlichen Bußgeldern bestraft werden. Und Ausländer sollten sich nicht irritieren lassen, falls sie in Thailand in Shoppingzentren und auf Märkten Stände mit E-Zigaretten und Liquid sehen. Thais gehen diesem Geschäft in lukrativen Kanälen nach.

So hat die Polizei vor Tagen in Kanchanaburi eine Bande auffliegen lassen, die online E-Zigaretten und Zubehör verkauft hat. Bei einer Razzia von Polizei, Zoll- und Finanzbeamten wurden in einem Lagerhaus 57 elektrische Zigaretten, 2.849 Flaschen mit Verbrauchsstoff (Liquid) und 555 Startersets sichergestellt. Die Waren haben einen Wert von drei Millionen Baht.

Ein 45 Jahre alter Mann wurde festgenommen. Er soll das Geschäft mit einem Partner aus Malaysia betrieben haben. Ermittlungen gegen zwei Männer, die von Bangkok aus E-Zigaretten online verkauft hatten, brachten die Ermittler auf die Spur des 45-Jährigen. Dieser gestand, E-Zigaretten und Zubehör über eine Line-Chat-Gruppe namens „TK Gadget“ und über eine Website abgesetzt zu haben. Einer der in Bangkok verhafteten Männer soll Administrator der Website gewesen sein. Die Polizei fahndet nach einer Frau und einem Mann als Mittäter.