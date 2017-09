Eltern vermieten Kinder an Bettlerbanden

Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

THAILAND: Fast alle auf den Straßen des Landes bettelnden Kinder sind Kambodschaner und Opfer des Menschenhandels.

Komvich Padhanarath, derzeitiger Leiter des Zentrums gegen Menschenhandel bei der Polizeieinheit DSI, spricht von 90 Prozent. Die Mädchen und Jungen aus dem Nachbarland würden von den Eltern an skrupellose Banden vermietet und gar verkauft. Vater und Mutter bekämen jeden Monat Geld zugesteckt, die bettelnden Kinder gingen leer aus. Deshalb appellieren Nichtregierungsorganisationen an Touristen, den Mädchen und Jungen kein Geld zu geben, ihnen vielmehr ein Getränk oder eine Speise zu finanzieren.

Obwohl die jungen Bettler von Behörden aufgegriffen und in ihr Heimatland transportiert werden, sinkt ihre Zahl nicht. Denn sie werden von den Banden umgehend wieder nach Thailand geschmuggelt. „Es ist ein Kreislauf“, klagt Komvich.

Kürzlich wurden in Pattaya bei einer Razzia der Polizei bettelnde Kinder mitgenommen. Tage später nahm die Zahl bettelnder Mädchen und Jungen in Phuket, Bangkok und Samut Prakan zu. In der Hauptstadt sind sie vor allem in von Touristen aufgesuchten Bezirken anzutreffen, so an der Soi Nana und der Soi Cowboy, aber auch im Bezirk Samrong der Provinz Samut Prakan. Ihnen wird von Bandenmitgliedern vermittelt, wie sie erfolgreich betteln und aggressiv ausländische Urlauber ansprechen können.