Written by: Björn Jahner

BANGKOK: Britische Reiseagenturen warnen ihre Kunden verstärkt, keine E-Zigaretten auf einer Thailandreise im Gepäck zu haben, nachdem immer mehr Touris­ten vorläufig festgenommen wurden.

Viele Urlauber wissen nicht: Der Besitz und die Einfuhr der elektronischen Geräte zur Freisetzung von Nikotin sowie des dazugehörigen Liquids, sind in Thailand verboten. Ein Verstoß kann eine Haftstrafe bis zu 10 Jahren oder empfindliche Geldbuße nach sich ziehen.



Pat Waterton, Geschäftsführerin von Langley Travel, informierte die thailändische Zeitung „The Nation“, dass ihr Neffe James in Bangkok wegen des Besitzes einer E-Zigarette von der Polizei festgenommen wurde. Nur durch die Zahlung einer Buße in Höhe von 5.400 Baht, konnte er der drohenden Haftstrafe entgehen. Da ihr das Verbot vorher nicht bekannt war, warnt sie fortan alle ihre Thailand-Kunden und fordert auch ihre Mitbewerber auf, ihrem Beispiel zu folgen: „Thailand ist sehr beliebt, so sollten wir sicherstellen, dass wir die Menschen über Dinge informieren, die ihren Urlaub ruinieren könnten.“



Das findet auch Yvonne Montgomery, Vertriebsberaterin bei Aspen Travel: „Das letzte was wir wollen ist, dass unsere Kunden eingesperrt werden.“