Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.17

LAMPANG: Mit sieben Millionen Methamphetamin-Tabletten und 20 Kilogramm “Ice” meldet die Polizei den bisher größten Drogenfund im Norden des Landes. Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von zwei Milliarden Baht.

Als drei Pick-up-Fahrer am Samstag in der Provinz Lampang eine Kontrollstelle der Polizei missachteten, begann eine wilde Verfolgungsjagd. In deren Verlauf zerschossen Beamte die Reifen eines Fahrzeugs. Der Fahrer wurde festgenommen, in dem Pick-up fand die Polizei 3,4 Millionen „Yaba-Pillen“ und 20 Kilogramm der Methamphetamin-Droge „Ice“.



Auf der Flucht warfen Insassen der beiden anderen Pick-ups 20 Beutel mit Rauschgift aus ihren Autos. Insgesamt wurden damit nach Angaben von Oberst Chairoj Uangpayung von der Polizeistation Wiang Mok sieben Millionen „Yaba-Pillen“ sichergestellt. Hergestellt werden die Drogen in Laos und Myanmar und dann über die Grenze nach Thailand geschmuggelt. Das Königreich ist Ziel und Transferland des Drogenhandels.