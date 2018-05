Von: Sam Gruber | 02.05.18

KOH SAMUI: Die seit nunmehr drei Jahren anhaltende Dokumentation aktueller Unfälle auf Koh Samui im Forum Roads of Koh Samui auf Facebook hat Tausende aufgerüttelt und den Aktivisten 2.495 aktive Mitglieder zugeführt. Manchmal gibt es dabei hochkontroverse Berichte.

Ein tödlicher Unfall auf der Hauptstraße in Maenam in der Nacht zum 10. April mit einem thailändischen Zweiradfahrer als Opfer war in sozialen Netzwerken zunächst einem Pkw-Fahrer aus Estland zugeordnet worden. Recherchen eines ROKS-Mitglieds ergaben, dass beide Unfallbeteiligten Thailänder waren und der offensichtliche Unfallverursacher mit seinem schwarzen Kleinwagen wohl mit weit überhöhter Geschwindigkeit und alkoholisiert unterwegs war. Er erfasst den Motorrollerfahrer frontal und tötete ihn auf der Stelle. Roads of Samui hat sich längst zu einem Forum internationalen Formates entwickelt, in dem mit schockierenden Bildern und Inhalten auf die teils untragbare Verkehrssituation hingewiesen wird.