Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 29.09.16

CHIANG MAI: Auf der Busfahrt von Bangkok nach Chiang Mai sind zwei deutsche Touristen um 550 Euro beraubt worden.

Die 26-jährige Frau und ihr 26 Jahre alter Freund hatte am Dienstag an der Khao San Road in Bangkok ein preiswertes Ticket für die Fahrt in den Norden des Landes erworben. Der Fahrer brachte sie aber nicht zur Busstation in Chiang Mai, sondern zu einer Tankstelle im Bezirk Saraphi. Dort stellten die beiden Urlauber fest, dass aus ihrem Gepäck Geld gestohlen worden war. Der Busfahrer zeigte kein Interesse, sich um den Vorfall zu kümmern, berichtet „Thairath“ weiter. Die beiden Deutschen erstatteten bei der Polizei Anzeige. Dort erfuhren sie, dass sie mit einem nicht registrierten Bus nach Chiang Mai gekommen waren und dass immer wieder Touristen auf den Busfahrten bestohlen werden. Die Polizei wertet jetzt Überwachungskameras aus, um den Busfahrer zu ermitteln.