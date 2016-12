Changi ist Spitze

SINGAPUR: Zum vierten Mal in Folge ist Changi in Singapur vom SkyTrax World Airport Awards zum besten Flughafen der Welt gekürt geworden.



Die Wertung von Skytrax basiert auf Millionen in Umfragen abgegebenen Stimmen. Überhaupt haben die asiatischen Flughäfen in Sachen Passagierfreundlichkeit und Serviceangeboten die Nase vorn. Unter den Top Ten Airports finden sich neben Changi noch Incheon in Südkorea Tokio International Airport Haneda, Hongkong und der Kansai International Airport in Osaka. Mit Doha schaffte es zudem erstmalig ein Flughafen aus den Nahen Osten unter die ersten zehn.



Die Europäer sind unter den zehn besten Flughäfen der Welt mit München, Zürich und London Heathrow vertreten.