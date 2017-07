BANGKOK: Der Busbahnhof Ekamai an der Sukhumvit Road soll einem Immobilienprojekt weichen, das dem Betreiber Transport Co., Ltd. höhere Einnahmen beschert.

Das Staatsunternehmen sieht sich durch das Aufkommen von Billigfluggesellschaften und geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken einem verschärften Wettbewerb ausgesetzt, weshalb neue Einnahmequellen erschlossen werden sollen.

Das sieben Rai große Areal des östlichen Busbahnhofes, ist eines von drei Grundstücken des Unternehmens, das neugestaltet werden soll, weshalb eine Umsiedelung unausweichlich ist, erklärte Unternehmenspräsident Chirasak Yaowatsakun in der „Bangkok Post“. Schließlich handelt es sich um ein Grundstück in Top-Innenstadtlage mit Skytrain-Anschluss.

Über den neuen Standort wird bisher nur spekuliert. Berichte, dass der Busbahnhof an die Bangna-Trat Road umziehen wird, mag Chirasak bisher nicht bestätigen. Er verweist auf eine in Auftrag gegebenen Studie, deren Ergebnisse in fünf Monaten vorliegen sollen.

Bei den anderen zwei Ländereien, die zur Bebauung freigegeben werden, handelt es sich um ein drei Rai großes Grundstück an der Fai-Chai-Abzweigung, wo die Blue Line verkehren wird und um ein 10 Rai großes Areal an der verkehrsreichen Pin Klao-Nakhon Chaisi Road.