Von: Redaktion DER FARANG | 14.02.17

MANILA (dpa) - Boxweltmeister Manny Pacquiao lässt die Fans über seinen nächsten Gegner abstimmen. Der 38 Jahre alte Filipino fragte via Twitter: «Wen wollt ihr als nächsten Gegner für mich?» Pacquiao bietet ein Quartett an, aus dem ausgewählt werden darf: Jeff Horn, Terence Crawford (beide USA), Amir Khan oder Kell Brook (beide Großbritannien). Gekämpft werden soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In ersten Meinungen favorisieren die Fans den ehemaligen WBC-Mittelgewichts-Champion Khan.

Pacquiao ist der einzige Profiboxer weltweit, der in sieben verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Derzeit hält er den Titel im Weltergewicht. Seinen größten und lukrativsten Kampf bestritt er 2015 gegen Floyd Mayweather. Der unbesiegte Amerikaner setzte sich gegen Pacquiao in einem unspektakulären Duell nach Punkten durch.