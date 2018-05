Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

PATTAYA: Viele Tourbootbesitzer haben am Dienstag die Anweisung des Militärs missachtet, vom Maibeginn an Fahrgäste nur noch im Hafen Bali Hai ein- und aussteigen zu lassen.

Nach einem Bericht der „Nation“ standen Urlauber nach wie vor auf dem Strand in Pattaya Schlange, um von Booten aufgenommen zu werden. Und wie zuvor, staute sich auf der Beach Road die Fahrzeuge, weil Busse ihre Fahrgäste ein- und aussteigen ließen, auch in der zweiten Reihe.

Bootsbesitzer hatten den Strand während der Restaurierung des Piers im Hafen Bali Hai vorübergehend benutzt. Am Dienstag behaupteten sie, sie könnten nicht wieder zum Hafen zurückkehren, da sie nicht ausreichend informiert worden seien und der Pier nicht alle Touristen aufnehmen könne. Als am Dienstagmorgen der Befehl zur Wiederbenutzung des Hafens in Kraft trat, waren etwa 50 Soldaten und Polizisten am Anleger. Allerdings nutzten nur wenige Betreiber den Anleger, während die meisten am Strand auf Fahrgäste warteten, vor allem auf einer 300 Meter Strecke vor dem Hard Rock Hotel. Dort lagen etwa 50 Ausflugsboote vor Anker. Einige Betreiber sagten laut der „Nation“, sie hätten ihren Zeitplan nicht anpassen können. Die Tourpakete seien schon vor Monaten verkauft worden.