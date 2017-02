Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.17

BANGKOK (dpa) - Mit neuer deutscher Küche haben es die Zwillingsbrüder Thomas und Mathias Sühring (39) aus Berlin unter Asiens beste Restaurants geschafft. Auf der neuen Top-50-Liste, die am Dienstagabend in Bangkok veröffentlicht wurde, kamen sie mit ihrem ersten eigenen Restaurant «Sühring» auf Platz 13. Das «Sühring» wurde erst im Februar vergangenen Jahres in der thailändischen Hauptstadt eröffnet. Auf der Karte finden sich Klassiker der deutschen Küche in moderner Variante.

Der Platz auf der «Asia's Best 50»-Liste gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in Asiens Gastro-Szene. Restaurantführer wie «Michelin» oder «GaultMillau» sind auf dem Kontinent nicht so etabliert wie in Europa. Die Sühring-Zwillinge lernten ihr Handwerk bei europäischen Sterne-Köchen wie Heinz Beck (Rom) und Sven Elverfeld (heute Drei-Sterne-Koch in Wolfsburg). Seit 2008 sind sie in Bangkok zu Hause.

Auf Platz 1 der Bestenliste kam zum dritten Mal in Folge das Restaurant «Gaggan» des indischen Kochs Gaggan Anand, das sich ebenfalls in Bangkok befindet. Die folgenden Plätze belegten das «Restaurant André» aus Singapur sowie «Amber» und «8 1/2 Otto E Mezzo Bombana», beide aus Hongkong. Dahinter steht das «Nahm», wiederum aus Bangkok.