Written by: Redaktion DER FARANG | 21/02/2017

HANOI (dpa) - Aus Angst vor einer Vergiftungsgefahr haben die Behörden in Vietnam knapp 5.000 Liter hausgemachten Alkohol aus dem Verkehr gezogen. Das entspricht etwa zehn gewöhnlichen Whiskyfässern. «Die Dorfbewohner haben 920 Liter Alkohol freiwillig abgegeben und unter Aufsicht der örtlichen Behörden vernichtet, 4.000 Liter wurden an Verkaufsstellen konfisziert», sagte der stellvertretende Vorsitzende des Phong Tho-Distrikts nahe der chinesischen Grenze, Duong Dinh Duc, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Bei einem Begräbnis waren in der vergangenen Woche mehr als 100 Menschen vergiftet worden, acht von ihnen starben. Autopsien hätten gezeigt, dass die Opfer Methanol zu sich genommen hätten, berichtete die Nachrichtenseite «Vietnam News» unter Berufung auf die Polizei. Die giftige Substanz entsteht manchmal bei der eigenen Herstellung von alkoholischen Getränken. Der Methanol-Anteil in dem vernichteten Alkohol sei um ein Vielfaches höher gewesen als erlaubt.