Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.18

BANGKOK: Weil Taxifahrer oftmals die ersten Thais sind, auf die ausländische Besucher treffen, und Touristen so einen ersten Eindruck vom Königreich gewinnen, sollen die Fahrer in einem Crash-Lehrgang Englisch lernen.

Die Teilnahme ist kostenlos, begonnen wird mit Taxifahrern am Flughafen Suvarnabhumi. Ausrichter sind das Thailand Professional Qualification Institute, das Skill Development Department und der Flughafenbetreiber Airports of Thailand. „Englisch für Taxifahrer“ erstreckt sich über zwei Tage und soll den Teilnehmern Basisenglisch in Wort und Schrift beibringen. Der erste Lehrgangstag endet mit einer schriftlichen Prüfung, der zweite Tag ist der Kommunikation in Englisch vorbehalten. Bei bestandener Prüfung gibt es ein Zertifikat, das umgehend eingezogen wird, sollte der Fahrer gegen Regeln verstoßen. Der stellvertretende Ministerpräsident Prajin Jantong erwartet zu den Lehrgängen rund 1.000 Taxifahrer..