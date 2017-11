Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

BANGKOK: Nach Hongkong ist die thailändische Hauptstadt die am meisten besuchte Touristenmetropole weltweit.

Nach dem „Top 100 City Destinations Ranking 2017“ von Euromonitor International, am Dienstag auf dem World Travel Market in London bekannt gegeben, kommen in diesem Jahr Hongkong auf 25,7 Millionen und Bangkok auf 21,2 Millionen Besucher, berichtet die „Nation“. Dann folgen London (19,2 Millionen), Singapur (16,6), Macau (15,4), Dubai (14,9), Paris (14,4), New York (12,7), Shenzhen (12,6) und Kuala Lumpur (12,3). Bangkok zog bereits im Jahr 2015 an London vorbei. Asiatische Ziele dominieren das Ranking, weil Chinesen in hoher Zahl Urlaub im asiatischen Ausland machen. Deshalb glaubt Euromonitor International, dass Singapur spätesten im Jahr 2025 London überholen wird. Europäische Städte haben nachgelassen, wegen der Migrantenkrise, des Brexit und terroristischer Anschläge.