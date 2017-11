Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) ist voller Stolz, nachdem drei ihrer öffentlichen Toiletten vom Gesundheitsministerium als „Beste Toiletten des Jahres 2017“ ausgezeichnet wurden.

Die sanitären Anlagen einer Schule, eines Krankenhauses und eines Parks erhielten die Auszeichnungen im Rahmen eines Wettbewerbs des Gesundheitsministeriums zum Welttoilettentag der Vereinten Nationen am 19. November. Ein BMA-Beamter sagte in der Zeitung „The Nation“, gemäß dem Gesundheitsministerium, erfüllten die Toiletten im Rot-Fai-Park, auch Vachirabenjatas-Park genannt, im BMA-Zentralkrankenhaus und in der Chakkawad-Schule im Bezirk Samphanthawong, die drei ausschlaggebenden Kriterien des Wettbewerbs: Gesundheit, Barrierefreiheit und Sicherheit.