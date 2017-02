Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.17

PHUKET: Bei einem Zusammenstoß ihres Jet-Skis mit dem Fahrzeug ihres Mannes erlitt am Sonntag eine Australierin tödliche Verletzung.

Das Ehepaar hatte morgens am Strand Karon Jet-Skis gemietet. Bei hohem Tempo prallten beide Wasserfahrzeuge zusammen. Rettungsschwimmer brachten das Ehepaar an den Strand und begannen umgehen bei der am Nacken und an den Schultern schwer verletzten Frau mit der Wiederbelegung. Dann wurde die 20-Jährige in das Hospital Chalong eingeliefert. Dort stellten Ärzte ihren Tod fest. Ihr Ehemann kam bei dem Unglück mit leichten Verletzungen davon, berichtet „Phuket News“. Der Australier sagte aus, er sei von der Sonne geblendet worden und habe den Jet-Ski seiner Frau zu spät bemerkt.