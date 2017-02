Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.17

PATTAYA: Ein Gericht hat den 28 Jahre alten Australier Antonio Bagnato des Mordes an seinen Landsmann Wayne Schneider für schuldig befunden und ihn zum Tode verurteilt.



Bagnato, ein Kickboxer, wurde beschuldigt, mit vier weiteren maskierten Männern am 30. November 2015 den in Pattaya lebenden australischen Geschäftsmann Wayne Schneider in der Siedlung Jomtien Park Villas entführt und getötet zu haben. Die nackte Leiche des 37-jährigen Mannes, ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels, wurde später mit einem gebrochenen Genick und Kopfwunden in einem Waldstück in Sattahip in einem zwei Meter tiefen Grab gefunden. Der beiden Australier waren Geschäftsfreunde. Als Motiv für die brutale Tat hatte die Polizei Drogengeschäfte angenommen.

Bagnato flüchtete nach der Tat nach Kambodscha, wurde aber in einem Hotel in Phnom Penh festgenommen und den thailändischen Behörden überstellt. Der heute 22 Jahre alte Amerikaner Tyler Gerard wurde in Thailand an der Grenze zu Kambodscha verhaftet und hat nach Angaben der Polizei gestanden, den Fluchtwagen gesteuert zu haben. Bei beiden lautete die Anklage auf gemeinschaftlichen Mord und der Entsorgung einer Leiche. Angeklagt wurden damals auch Bagnatos thailändische Frau, zwei thailändische Männer und ein weiterer Australier. Sie sollen an der Entführung beteiligt gewesen sein.

Der brutale Mord hatte damals in Pattaya und darüber hinaus für Schlagzeilen gesorgt.