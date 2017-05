Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.17

PHUKET: Die Polizei verdächtigt einen Ausländer, im Restaurant Tukabkhao in Phuket-Stadt einer Touristin aus Hongkong die Handtasche gestohlen zu haben.

Ein Video von dem Diebstahl hatte Tanaphat Nuansakul auf Facebook gepostet. Der Clip zeigt, wie der Ausländer in einem hellgelben Hemd in das Restaurant kommt. Anfangs steht er mehrere Minuten neben dem Tisch eines Gastes. Dann greift er sich die Handtasche, die an einem Stuhl hängt, und flüchtet. An dem Tisch saß die Urlauberin aus Hongkong mit ihrer Familie, berichtet die „Phuket Gazette“.



In der Tasche befanden sich ein Reisepass, verschiedene Wertsachen, ein iPhone, Kreditkarten und Bargeld. Die Frau hatte einen einwöchigen Urlaub in Phuket gebucht und will am 22. Mai zurückfliegen. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus. „Wir kennen das Gesicht des Diebes”, sagte Hauptmann Kraisorn Parkaree von der städtischen Polizei.

