Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

BANGKOK: Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde an einer Straßenkreuzung im Gebiet Tuk Chai ein mit Jeans und T-Shirt bekleideter Ausländer gefunden, der mitten auf dem Gehweg seinen Rausch ausschlief.

Ein besorgter Passant fand den halb bewusstlosen und verwirrten Mann auf dem Fußweg vor. Alles was der Ausländer bei sich trug, waren ein Handy und 20 Baht. Die Person, die auf den Mann aufmerksam wurde sowie Fotos und Videos von ihm aufnahm, erkundigte sich bei ihm nach seinem Wohlbefinden und fragte ihn, ob er Thai sprechen könne. Es stellte sich heraus, dass er betrunken war, nachdem er am Abend zuvor in der Saphan-Khwai-Gegend ausging. Er wurde später zum Phra Mongkut-Klao-Krankenhaus gebracht. Nachdem die Fotos und Videos des Mannes auf Facebook veröffentlicht wurden, zeigten sich die Thais besorgt um das Wohlergehen des Mannes.