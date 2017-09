Arbeiter in Vietnam setzen sich über staatliches Streikverbot hinweg

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.17

Eine Textilfabrik in Vietnam. Archivbild: epa/Luong Thai Linh

HANOI (dpa) - Trotz des staatlichen Streikverbots haben Arbeiter im sozialistisch regierten Vietnam mit einer Arbeitsniederlegung Zugeständnisse erstritten.

Die Arbeiter einer Textilfabrik im Norden des Landes kehrten am Dienstag in ihre Jobs zurück, nachdem ihre Firma unter anderem die Forderung erfüllt hatte, für Begräbnisse von Verwandten freinehmen zu können, wie Staatsmedien berichteten. Fünf Tage lang hatten zeitweise bis zu 6.000 Arbeiter gestreikt. Streiks sind in Vietnam verboten, auch die staatlich kontrollierten Gewerkschaften raten von Arbeitsniederlegungen ab..