ISTANBUL (dpa) - Auf ein Fahrzeug der Polizei in der südtürkischen Hafenstadt Mersin ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ein Anschlag verübt worden.

Anadolu meldete am Dienstagabend, es habe sich um einen Bombenanschlag gehandelt. Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, bei der Detonation in einem Einkaufsviertel im Stadtzentrum seien Menschen verletzt worden. Anwohner sagten, es sei zu einer lauten Explosion gekommen. Mehrere Krankenwagen seien in die Gegend entsandt worden.