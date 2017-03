Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.17

KRABI: Beim Klettern an einer sechs Meter hohen Klippe im Nationalpark Mu Koh Phi Phi ist eine amerikanische Touristin am Sonntag abgestürzt.

Ein Rettungstrupp fand die 38-Jährige mit einem gebrochenen Bein und mehreren Verletzungen am Körper am Fuß der Klippe. Sie blutete und schrie vor Schmerzen. Die Urlauberin wurde vor Ort versorgt, erst mit dem Boot zum Strand Ao Nang und dann zum Krankenhaus in Krabi gebracht. Später wurde die Amerikanerin zum Bangkok Hospital Phuket verlegt.



Die Frau war in Ao Tonsai untergekommen, hatte die Klettertour mit drei Freunden unternommen und war mit ihrer eigenen Ausrüstung in die Klippe gestiegen. Ihre Freunde glauben als Unglücksursache an eine Fehlfunktion ihrer Ausrüstung. Saman Vajidee vom Strand Hat Noppharat Thara sagte der „Phuket Gazette”, es sei allemal sicherer, mit einem anerkannten Club und erfahrenen Begleitern eine Klettertour zu wagen. Denn jedes Mal würde die Ausrüstung auf ihre Sicherheit kontrolliert.