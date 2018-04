Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

BANGKOK: Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende der chinesischen Alibaba Group, Jack Ma, wird am Donnerstag in Bangkok vier Absichtserklärungen über Investitionen im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) unterzeichnen.

Jack Ma wird Premierminister Prayut Chan-o-cha und den stellvertretenden Premierminister Somkid Jatusripitak treffen. Bei den vier Absichtserklärungen (MoU) geht es um Entwicklungsprojekte in Höhe von elf Milliarden Baht. Darunter ist der Aufbau eines intelligenten digitalen Hub-Centers, das im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll. Das Zentrum wird die Logistik-Informationstechnologie von Alibaba nutzen, die bei der Verschiffung von Produkten zwischen Thailand und China und dem Rest der Welt helfen wird. Das Projekt wird thailändischen Unternehmen den Zugang zum weltweiten Markt eröffnen. Zudem geht es bei den Investitionen um Personal- und Kompetenzentwicklung in den Bereichen Digital und E-Commerce. Eine weitere Absichtserklärung betrifft die Zusammenarbeit mit der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) zur Entwicklung einer Thailand-Tourismusplattform. Die Alibaba Group mit Sitz in Hangzhou wurde 1999 gegründet und ist nach eigenen Angaben die größte IT-Firmengruppe Chinas mit rund 50.000 Mitarbeitern. Für 2016 wird ein Umsatz von umgerechnet 410 Milliarden Euro angegeben.