HUA HIN: Seit Freitag fliegt die AirAsia von der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur die Touristenmetropole Hua Hin an.

Der Jungfernflug landete um 11 Uhr auf dem Flughafen Hua Hin, eine Stunde nach dem Abflug von Kuala Lumpur mit rund 150 malaysischen Passagieren, sowohl Geschäftsleuten als auch Touristen. Der stellvertretende Transportminister Pailin Chuchottaworn begrüßte die Fluggäste. AirAsia fliegt jetzt viermal in der Woche die Strecke Hua Hin-Kuala Lumpur mit Airbus 320-Flugzeugen mit 180 Sitzplätzen. Walailak Noypayak, bei der thailändischen Tourismusbehörde Exekutivdirektorin für die Region Asean, Südasien und Südpazifik, sagte voraus, die neue Flugverbindung werde die Zahl der Touristen in Hua Hin von 3,3 Millionen auf 3,6 Millionen jährlich erhöhen. Malaysier seien die zweitgrößte Besuchergruppe in Thailand, nach den Chinesen, fügte sie hinzu.