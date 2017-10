Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.17

KRABI: Auf der Suche nach Futter verlassen rund hundert Makaken-Affen die Mangroven und blockieren die Straße zum Pier Ban Talane.

Sie betteln Touristen und Straßenhändler um Snacks. Ihre Zahl ist stark gestiegen, und wenn sie sich gemeinsam auf der Fahrbahn breit machen in der Hoffnung auf Futter, können Fahrzeuge nur schwerlich passieren. Die Makaken bestehlen zwar Fußgänger und Händler, sind aber laut der „Phuket Gazette“ nicht aggressiv. Dann und wann werden sie auch in Häusern am Pier gesichtet. Die örtliche Verwaltung kennt das Problem und sucht nach einer Lösung, verspricht Somchai Laosakul, Chef der Khao Thong Tambon Administration Organisation.