BANGKOK: Bangkok Expressway and Metro Plc. (BEM), Betreiber von mautpflichtigen Autobahnen und des Mass Rapid Transit (MRT), will vom deutschen Unternehmen Siemens 35 neue Züge im Wert von 20 Milliarden Baht für die zweite Erweiterung der Metrolinie Blue Line anschaffen.

Die ersten drei Züge werden zum Jahresende 2018 ausgeliefert, 15 weitere zum Jahresanfang 2019 und die restlichen 17 Ende 2019. Die zweite Verlängerung der Blue Line von Hua Lamphong nach Lak Song wird im Juli 2019 fertiggestellt, die dritte von Tao Poon nach Tha Phra im März 2020. Die erste Erweiterung wurde bereits am 31. August in Betrieb genommen, dabei handelt es sich um das zuvor fehlende Teilstück zwischen den Stationen Tao Poon (Purple Line) und Bang Sue (Blue Line).



Seit der Verknüpfung der beiden Metrolinien ist die Zahl der Fahrgäste in der zuvor nur mäßig genutzten Purple Line gestiegen. Gemäß dem Transportministerium, nutzten seit der Eröffnung des Verbindungsstückes am 31. August im Schnitt täglich 48.000 Passagiere den Service, zuvor waren es lediglich 33.000. Auch in der Blue Line sind die Fahrgastzahlen gestiegen, von 340.000 auf 360.000 täglich.



BEM rechnet in diesem Jahr mit einem gesteigerten Nettogewinn von 20 Prozent, beruhend auf den erhöhten Fahrgastzahlen. Im ersten Halbjahr 2017 generierte BEM einen Gewinn von 7,51 Milliarden Baht, 25 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Bis zum Jahr 2020 rechnet das Unternehmen mit 100.000 Fahrgästen täglich in der Purple Line und 500.000 in der Blue Line.