Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.18

NARATHIWAT: Zwei Schüler wurden am Freitag bei einer Explosion teils schwer verletzt, als sie versuchten, Sprengstoff von kleinen Feuerwerkskörpern in einen größeren Sprengkörper zu übertragen.

Der 12-Jährige, der den Sprengstoff in eine Dose packte, erlitt innere Verletzungen, einen gebrochenen linken Arm und eine große Wunde am rechten Bein sowie Verbrennungen am Körper. Er liegt auf der Intensivstation des Krankenhauses Narathiwat. Sein 13 Jahre alter Freuend wurde mit leichten Verletzungen in das Bacho Hospital eingeliefert. Die Explosion ereignete sich in einem Pavillon am Straßenrand in Ban Champa Kor im Bezirk Bacho. Nach Angaben der Polizei hatten fünf Kinder geplant, aus 30 kleinen kugelförmigen Feuerwerkskörpern einen riesigen Feuerwerkskörper mit Sprengstoff herzustellen. Der 12 Jahre alte Junge war derjenige, der mit einem Eisenstab den Sprengstoff in eine leere Pulverdose stopfte. Das Geräusch der Explosion erschreckte die Anwohner, die einen Angriff von Aufständischen vermuteten.