Zwei Meeresnationalparks zu Heritage Parks ernannt

Bucht im Nationalpark Mue Ko Angthong. Foto: Tourism Authority Of Thailand

TRANG/SURAT THANI: Zwei thailändische Meeresnationalparks wurden in dieser Woche bei einem Ministertreffen in Siem Reap (Kambodscha) zu ASEAN Heritage Parks bestimmt.

An der Tagung war Thailand durch den Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Varawut Silpa-archa, vertreten. Der Chao Mai Beach auf der Insel Li Bong in Trang wird der 45. ASEAN Heritage Park und der Nationalpark Mue Ko Angthong der 46. Sie sind erst der fünfte und sechste thailändische Nationalpark mit dieser Auszeichnung. Mue Ko Angthong in der Provinz Surat Thani hat 42 Inseln mit einer großen natürlichen Vielfalt, von Korallenriffen und der seltenen Orchideenart Ang Thong Lady Slipper (Paphiopedilumniveum) bis zu indopazifischen Tümmlern, Schweinswalen, Brydewalen und grünen Schildkröten.