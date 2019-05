Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

BANGKOK: Eine 67-jährige bettlägerige Frau und ein 60 Jahre alter Mann kamen am frühen Dienstag bei einem Brand in einem fünfstöckigen Geschäftshaus ums Leben, das derzeit umgebaut wird.

Die Polizei sucht nach einem Mann namens Tong, der betrunken Drohungen ausgestoßen haben soll, er würde das Gebäude in der Nähe des Schreins Chao Phor Sua an der Boon Sir Road in Brand stecken. Das Feuer entstand gegen 1.15 Uhr im zweiten Stock und breitete sich schnell bis in das vierte Geschoss aus. Nach etwa 40 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Währenddessen flohen die Bewohner in Panik aus dem Haus, mit allem, was sie in der Eile greifen konnten.

Feuerwehrleute fanden im vierten Stock die verkohlte Leiche der 67-jährigen Frau im Bett. Stunden später, gegen 9 Uhr, überprüften die Männer noch einmal den Brandort und entdeckten die Leiche eines Tischlers. Der Neffe der getöteten Frau unterhielt sich mit Freunden im Erdgeschoss, als er eine Explosion hörte. Er versuchte, die Treppe hinauf zu rennen, um seine Tante vor den Flammen zu retten. Doch der junge Mann wurde von einem Eisenträger getroffen und musste von Feuerwehrleuten aus dem Gebäude gezogen werden.