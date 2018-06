Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.18

Foto: Go Adventure Asia



PHUKET: Der Laguna Phuket Marathon wird am 9. und 10. Juni am Strand Bang Tao vor dem Resort Laguna ausgetragen. Der Event findet zum 13. Mal statt, und die Veranstalter erwarten 8.000 Läufer aus mehr als 50 Ländern. In den zwei Tagen werden fünf Kategorien angeboten.

Am ersten Tag ein 10,5-km-Lauf, der um 17 Uhr beginnt und auf 2.000 Läufer begrenzt ist, ein 5-km-Lauf, der um 17.20 Uhr beginnt und auf 2.000 Läufer begrenzt ist, und ein 2-km-Lauf für Kinder, der um 16 Uhr beginnt und auf 300 Läufer begrenzt ist. Am zweiten Tag folgen ein 42,195 km langer Marathon, der auf 2.000 Läufer begrenzt ist, ein Halbmarathon (21,091 km) mit 2.000 Läufern und ein Marathon-Team-Staffellauf, der auf 80 Teams begrenzt ist. Sowohl der Marathon als auch die Marathon-Team-Staffel beginnen um 4.30 Uhr, der Halbmarathon ab 5.30 Uhr. Die Rennstrecke schlängelt sich durch Phukets tropischen Regenwald, Kautschuk- und Ananasplantagen, wunderschöne Strände, malerische Dörfer, Aussichtspunkte und die Laguna Phuket.