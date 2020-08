Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.20

Im Gebiet Nong Prue, östlich von Pattaya City, werden 10 neue 5G WiFi "Smart Poles" entstehen. Foto: The Thaiger

PATTAYA: In Nongprue werden ab diesem Monat zehn 5G-WiFi-„Smart Poles" errichtet, kündigten Nongprues Bürgermeister Mai Chaiyanit und ein Team von United Technology Enterprise an, die die neuen Türme installieren.

Die Smart-Pole-Installationen werden errichtet in der Nähe der Soi Phon Prapa Nimit, Kreuzung Suthawart Temple, Kreuzung Chalerm Phrakiet, Soi Nern Plubwarn, Soi Marb Yailearb 18/5, am Gemeindezentrum, Markt Boon Sampan, Markt Rattanakorn, Khao Talo Plaza und The Chill.

Laut dem Bürgermeister wurden die Standorte nach der Bevölkerungskonzentration ausgewählt. Die Vorteile der Hochgeschwindigkeitstechnologie 5G sollen die dort lebenden und arbeitenden Menschen nutzen. Die neue Generation im Mobilfunk ist Nachfolger von 4G und der neue Standard des mobilen Internets. 5G dient als Grundlage für die Digitalisierung vieler Lebensbereiche und sorgt dafür, dass mobile Daten noch rascher übertragen werden. Denn die 5G-Technologie ist bis zu 100 Mal schneller als 4G und macht somit Übertragungen in Echtzeit möglich. Der neue Mobilfunkstandard bringt zahlreiche Vorteile für den privaten Alltag und die Industrie 4.0 mit sich.