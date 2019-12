Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

BANGKOK: Der stellvertretende Polizeichef General Wirachai Songmetta gibt Auto- und Motorradfahrern zu den „sieben gefährlichen Tagen“ über Neujahr zehn Ratschläge, um die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber diesem Jahr zu reduzieren.

Motorisierte sollten nicht zu schnell und nicht in die falsche Richtung fahren, das Ampelrot nicht missachten, den Sicherheitsgurt benutzen, den Führerschein mit sich tragen, keine anderen Fahrzeuge an gefährlichen Stellen überholen, nicht unter Alkoholeinwirkung fahren, den Motorrad-Sturzhelm aufsetzen, das Motorrad sicher lenken und während der Fahrt kein Mobiltelefon benutzen. Die Polizei will laut Wirachai bei allen Fahrern das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit schärfen, insbesondere während der „sieben gefährlichen Tage“ vom 27. Dezember bis zum 2. Januar. An den „sieben gefährlichen Tagen“ dieses Jahres wurden insgesamt 3.791 Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen 463 Menschen ums Leben kamen und weitere 3.892 Menschen verletzt wurden. Hauptunfallursachen waren Trunkenheit am Steuer und zu schnelles Fahren.