Von: Björn Jahner | 22.12.22

BANGKOK: Die staatliche Behörde, die den thailändischen Luftverkehr verwaltet, ist optimistisch, was die Aussichten für die Luftverkehrsbranche des Königreichs angeht, und erklärt, dass sich der Aufschwung im internationalen und nationalen Reiseverkehr weiter beschleunigt.

Nach Angaben der Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. (AeroThai) wird die Zahl der Flüge im nächsten Jahr um 65 Prozent gegenüber diesem Jahr steigen.

AeroThai-Präsident Nopasit Chakpitak teilte der Presse mit, dass sich die Luftfahrtindustrie in Thailand wieder erholt hat, seitdem die Regierung die Reisebeschränkungen gelockert und das Land wieder vollständig geöffnet hat. Der positive Trend war im dritten Quartal dieses Jahres unübersehbar.

Im Oktober erreichte die durchschnittliche Zahl der täglichen Flüge von und nach Thailand 1.637, während die Zahl der Inlandsflüge durchschnittlich 1.806 pro Tag betrug, informierte Khun Nopasit.

Die durchschnittliche Zahl der Flüge im Dezember – internationale und Inlandsflüge insgesamt – lag bei etwa 1.800 pro Tag und wird wahrscheinlich steigen, wenn das neue Jahr naht, so Khun Nopasit.

In diesem Jahr hat AeroThai bisher insgesamt 520.367 Flüge registriert, ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber 291.397 Flügen im vergangenen Jahr.

AeroThai prognostiziert, dass die thailändischen Flughäfen im nächsten Jahr 858.387 Flüge abfertigen werden, das sind etwa 2.352 pro Tag.

Laut Nopasit haben sich sowohl die Passagier- als auch die Frachtflüge erholt, da der Luftraum weltweit wieder geöffnet wird und sich die Wirtschaft erholt.

Wenn die Volksrepublik China wieder geöffnet wird, wird die thailändische Luftfahrtindustrie laut Khun Nopasit im nächsten Jahr eine noch größere Anzahl von Flügen verzeichnen.