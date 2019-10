Von: Björn Jahner | 06.10.19

PATTAYA: Auch wenn die Besucherzahlen in Pattaya gefühlt deutlich eingebrochen sind, so boomt ein Tourismuszweig wie nie zuvor: der Yacht-Tourismus.

Gemäß Napong Paripontpochanapisuti, Geschäftsführer von Ocean Property Plc, Betreiberunternehmen vom Ocean Marina Yacht Club Pattaya, sei die Zahl der Thais, die dem Yachtsport frönen, in den letzten fünf Jahren in der Touris­tenmetropole um 90 Prozent gestiegen. Immer mehr wohlhabende Einheimische würden sich laut Napong für den Yacht-Sport interessieren, unter ihnen viele, die selbst Yachtbesitzer sind, deren Zahl im Schnitt pro Jahr um zehn Prozent steigt. Der Ocean Marina Yacht Club ist für 560 Boote ausgelegt und verfügt über 450 Liegeplätze im Wasser und 110 an Land. Derzeit zählt der Yachthafen 450 Boote, davon 200 unter thailändischer Flagge. Der Yacht-Tourismus im Club verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Anstieg um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet man mit einem Wachstum zwischen fünf und zehn Prozent. 40 Prozent der Urlauber, die ab dem Pattaya nahen Yacht-Club einen Bootsausflug unternehmen oder Yachten chartern seien Napong folgend Chinesen, gefolgt von Südkoreanern mit 35 Prozent und thailändischen Touristen mit 20 Prozent. Im letzten Jahr nutzten täglich mehr als 1.000 Urlauber den Service der 67 Charter-Yachten des Clubs und gaben im Durchschnitt pro Kopf 3.000 Baht aus. Sie bescherten den Betreibern Einnahmen in Höhe von 1,1 Milliarden Baht.