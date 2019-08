Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.19

BANGKOK: Nach dem Tod der Seekuh Mariam, deren Verdauungssystem durch Plastik blockiert war, wird eine strengere Kontrolle oder ein vollständiges Verbot von Einweg-Plastiktüten laut.

Der bekannte Meeresforscher und Vizedekan der Fakultät für Fischerei der Kasetsart-Universität, Dr. Thon Thamrongnawasawat, teilte „Thai PBS“ mit, dass die jüngste Kampagne den Einsatz von Plastiktüten um 100 Millionen reduziert habe, Doch das reiche nicht aus. Er schlägt vor, Einweg-Plastiktüten ab dem nächsten Jahr zu verbieten, wie es in Neuseeland geschehen ist, oder eine Gebühr für ihre Verwendung zu erheben. Der Plan, den Einsatz von Plastikstrohhalmen zu verbieten, sollte auf das nächste Jahr vorgezogen werden.

Dr. Thon war schockiert, als er vom plötzlichen Tod von Mariam erfuhr, und dass mehrere Plastikteile in ihrem Darm gefunden wurden. Kunststoffe führten letztendlich zu einem septischen Schock, der sie tötete. Er berichtete, dass mehr als zehn seltenen Meeresspezies, darunter Meeresschildkröten und Wale, in diesem Jahr gestorben seien, weil sie sich in Fischernetzen verfangen oder Plastikmüll gefressen hatten. Darunter war ein Grindwal, in dessen Bauch 85 Plastiktüten gefunden wurden. Bei einer Lederschildkröte, die letzten Monat an einem Strand in der Provinz Rayong tot aufgefunden wurde, fanden Tierärzte zwei Plastiktüten im Magen, eine Plastikhülle für Brot und fünf kleine Plastikstücke.

Der Vizerektor der Thammasat-Universität, Prinya Thaewanarumitkul, appelliert an die thailändische Öffentlichkeit, keine Plastiktüten mehr zu verwenden. „Ungefähr 80 Prozent der 2.000 Tonnen Müll, die jeden Tag ins Meer gelangen, stammten aus den Flüssen. Plastikabfälle, einschließlich Einwegplastiktüten und Plastikstrohhalme, die auf Deponien entsorgt würden, würden durch Regen in Bäche oder Abwassersysteme gespült und gelangten schließlich ins Meer.