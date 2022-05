Von: Björn Jahner | 28.05.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Transport Company Limited wird ab dem 15. Juni 2022 Fernbusse auf 10 Strecken von Thailand nach Laos einsetzen.

Der staatliche Busbetreiber gab bekannt, dass nach dem erfolgreichen Start der ersten Laos-Busverbindung von Mukdahan nach Savannakhet am 9. Mai 2022, das Angebot um neun weitere Strecken in Thailands Nachbarland erweitert wird.

Die neun neuen Strecken sind:

Nong Khai–Vientiane

Udon Thani–Vientiane

Ubon Ratchathani–Pakse

Khon Kaen–Vientiane

Bangkok–Vientiane

Nakhon Phanom–Thakhek

Udon Thani–Udon Thani Airport–Nong Kha–Vang Vieng

Chiang Rai–Bokeo

Loei–Luang Prabang

Diese Strecken sollen ab dem 15. Juni 2022 bedient werden, Fahrkarten sind ab der Inbetriebnahme der Linien an allen landesweiten Ticketschaltern der Transport Co., Ltd. erhältlich.

Der Starttermin für die Wiederinbetriebnahme der anderen drei Buslinien nach Laos (Chiang Mai–Luang Prabang, Bangkok–Pakse und Nan–Luang Prabang) und der beiden Buslinien nach Kambodscha (Bangkok–Aranyaprathet–Poipet–Siem Reap und Bangkok–Aranyaprathet–Poipet-Phnom Penh) wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Derzeit bedient die Transport Co., Ltd. 14 Buslinien im Norden, 24 im Nordosten und Osten und 13 im Süden Thailands.

Auf Inlandsstrecken erhalten Personen mit einer Mitgliedskarte 5 Prozent Rabatt, während Studenten und Beamte des Verkehrsministeriums 10 Prozent Rabatt erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Transport.co.th oder beim Call Center 1490.