Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.19

BANGKOK: Seine Sturheit brachte dem Fahrer eines Honda City ein Gerichtsverfahren und ein Bußgeld von 8.500 Baht.

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Polizist ein verkehrswidrig abgestelltes Fahrzeug mit einer Klemme an der Weiterfahrt hindern wollte. Der Fahrer kam hinzu, und der Beamte forderte ihn auf, sein Fahrzeug zu bewegen. Doch der 53-jährige Hondafahrer nahm den Ratschlag nicht an, diskutierte wütend mit dem Polizisten und wurde handgreiflich. Die Folge war eine Anklage zu vier Vergehen: 1. Fahren ohne Führerschein. 2. Illegales Parken. 3. Eine polizeiliche Anweisung nicht befolgt. 4. Widerstand gegen einen Polizisten, der seine Pflicht erfüllte. Das Dusit-Gericht verurteilte den Fahrer zu einer Geldstrafe von insgesamt 8.500 Baht. Er hatte seinen Wagen in einer rot-weißen Parkzone abgestellt.