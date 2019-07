Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) wird ab Montag eine zusätzliche Gebühr für Sitzplätze in der ersten Reihe nehmen.

Die Sitze in der ersten Reihe der Kabine und in der Notausgangsreihe werden in der Economy-Klasse der nationalen Fluggesellschaft als „bevorzugte Sitze“ bezeichnet und sind wegen der Beinfreiheit und des früheren Borddienstes gefragt. Laut Wiwat Piyawiroj, Vizepräsident von Thai Airways, erheben viele Full-Service-Fluggesellschaften solche Gebühren auf Langstreckenflügen. „25 Premium-Fluggesellschaften der Star Alliance nehmen bereits zusätzliche Gebühren für Sitzplätze in der ersten Reihe“, sagte Wiwat. Die „Preferred Seat“-Preise liegen je nach Flugdauer zwischen 480 und 3.195 Baht. Ein Sitzplatz in der ersten Reihe auf einem Flug zwischen Bangkok und München kostet beispielsweise 3.195 Baht. Entsprechend den Sicherheitsanforderungen müssen Passagiere, die in der Notausgangsreihe sitzen, körperlich fit und bereit sein, im Notfall mit dem Kabinenpersonal zusammenzuarbeiten. Weiter haben Business Class-Passagiere nun die Möglichkeit, unverkaufte First Class-Sitze an Bord einer Boeing 747-400 zu ermäßigten Tarifen zu kaufen.